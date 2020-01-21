نشر الفنان محمد رمضان صوره جديدة, وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علَّق رمضان على الصورة قائلًا:"مش شايف غير جمهوري..ثقة في الله نجاح". Advertisements جدير بالذكر انه قد طرح الفنان محمد رمضان دويتو جديدًا بعنوان "كازانوفا" مع المطربة يسرا الجندي،أمس، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". الفنان محمد رمضان دويتو جديدًا بعنوان "كازانوفا" مع المطربة يسرا الجندي،أمس، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان لـ جمهوره: مش شايف غيركم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.