فريدة الشوباشي تكشف تطورات الحالة الصحة لـ خالد النبوي

كشفت الكاتبة فريدة الشوباشي عن آخر تطورات الحالة الصحية للنجم خالد النبوي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". "فيسبوك". وطمأنت الجمهور مؤكدة أن خالد النبوي خضع لعملية قسطرة بالقلب داخل مستشفى القصر Advertisements العيني الفرنساوي. العيني الفرنساوي. يذكر أنه يعرض حاليًّا في دور العرض, فيلم "يوم وليلة" بطولة كل من الفنان خالد النبوي, ودرة, وأحمد الفيشاوي, من إخراج: أيمن مكرم, وتأليف: يحيى فكري.

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