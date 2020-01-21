نقل خالد النبوي للمستشفى وزوجته تطلب الدعاء

نشرت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي منشور تطالب جمهوره بالدعاء له, وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كتبت المغربي "خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولوا"، دون أن تكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرَّض لها. دون أن تكشف عن أي تفاصيل عن الأزمة الصحية التي تعرَّض لها. Advertisements ومن ناحية أخرى نشرت الكاتبة فريدة الشوباشي صورة عبر حسابها على "فيس بوك"، تجمعها بالفنان خالد النبوي، معلقة قائلة:"والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمئنا، زوجته منى المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى، خالد حبيب الملايين وأنا منهم..ألف سلامة الابن الحبيب". حسابها على "فيس بوك"، تجمعها بالفنان خالد النبوي، معلقة قائلة:"والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمئنا، زوجته منى المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى، خالد حبيب الملايين وأنا منهم..ألف سلامة الابن الحبيب".

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