تعرف علي تفاصيل أغنية محمد فؤاد الجديدة

"انت اختيارى" أغنية جديدة تقدمها لايف ستايلز ستوديوز التى يترأسها الشيخ فهد زاهد كأول أعمالها مع النجم محمد فؤاد وهى من كلمات وألحان عادل عايش حيث يتواجد حاليا فى لندن لوضع اللمسات الاخيرة في الاستوري بورد الخاص بالفيديو كليب المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة. لندن لوضع اللمسات الاخيرة في الاستوري بورد الخاص بالفيديو كليب المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة. وجاء اختيار الشيخ فهد زاهد للنجم محمد Advertisements فؤاد باعتباره أحد الأصوات القوية فى مصر والوطن العربى والذى حقق نجاحا كبيرا فى كل أغانيه التى قدمها فى مشواره الفنى لذلك فهو يقدمه من خلال الأغنية الجديدة بشكل جديد ويراهن عليها بقوة وتحمل العديد من المفاجآت لجمهوره. فؤاد باعتباره أحد الأصوات القوية فى مصر والوطن العربى والذى حقق نجاحا كبيرا فى كل أغانيه التى قدمها فى مشواره الفنى لذلك فهو يقدمه من خلال الأغنية الجديدة بشكل جديد ويراهن عليها بقوة وتحمل العديد من المفاجآت لجمهوره.

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