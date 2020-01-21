تعرف علي تفاصيل أغنية محمد فؤاد الجديدة

"انت اختيارى" أغنية جديدة تقدمها لايف ستايلز ستوديوز التى يترأسها الشيخ فهد زاهد كأول أعمالها مع النجم محمد فؤاد وهى من كلمات وألحان عادل عايش حيث يتواجد حاليا فىلندن لوضع اللمسات الاخيرة في الاستوري بورد الخاص بالفيديو كليب المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة.
وجاء اختيار الشيخ فهد زاهد للنجم محمد
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