نشرت الفنانه شيماء سيف مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلقت "سيف" على الفيديو قائلة:" وقال بيغنى قال تعيش وتاخد غيرها يا عسليه, خلى بالك انا خضيتك بناء على رغبة الجمهور انا كنت بطلت بس لما الناس سألتني فين الخضات فحبيت الموضوع اوى ". وتاخد غيرها يا عسليه, خلى بالك انا خضيتك بناء على رغبة الجمهور انا كنت بطلت بس لما الناس سألتني فين الخضات فحبيت الموضوع اوى ". Advertisements شاهد الفيديو من هنـــــــــــــــا يذكر ان أخر أعمال شيماء سيف, فيلم "اللعبه امريكاني", وشاركها العمل كلاً من:" أحمد فهمي, ناهد السباعي, أحمد الشامي", من احراج: مصطفى أبو سيف, وتأليف: مدحت السباعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بناء على طلب جمهورها شيماء سيف تحضر مقلب لزوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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