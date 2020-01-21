شريهان لابنتها "لؤلؤة": أحيا لأجلك يا دوائي

بمشاعر حانية وإحساس مرهف هنأت الفنانة شريهان ابنتها لؤلؤة لحصولها على الماجستير في علوم الطاقة والتجارة والمالية بلندن وغلفت تلك التهنئة بكلمات رقيقة مؤثرة تمس القلب مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل وحديث السوشيال ميديا.

إقرأ أيضًا:صورة.. الأمير هاري يصل كندا بهيئة غريبة وفي طائرة عامة

ولا تفوت شريهان مناسبة إلا وتعبر عن مدى تعلقها وعشقها لابنتيها "لؤلؤة وتالية القرآن"، وتشارك جمهورها بصورها معهن، وكانت آخرهم مقطع فيديو وصور حصول ابنتها الكبرى على الماجستير.

وغردت شريهان بعدد من الرسائل الموجهة لابنتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مستعيدة ذكرياتها معها منذ يومها الأول وكم كانت مصدر قوة لها أثناء مرضها ومدى ارتباطها بها وتأثيرها على حياتها.

ونشرت شريهان صور تلك المناسبة، قائلة:"يوم جديد وجميل في عمري.. أنا فخورة بيكي، وأضافت:"صفحة جديدة تكتب بماء الذهب في صفحات عمري".

وفي استعادة لذكرياتها كتبت:"منذ 22 عامًا إلا ثلاث شهور بالتمام والكمال كنتي أمنية وحلم كبير في قلبي وروحي "صعب" لكن كنت بحلم وبتمني !! الحلم كان لا يتلخص أبدًا أو فقط في الاسم والشكل أو الملامح بل كان في الكائن الإنسان كما ينبغي أن يكون إنسان ويحب أن يكون ويحب أن يكون ربي ومن بعده أنا والدنيا والإنسانية".

واسترسلت:"وفي يوم 27 ديسمبر عام 1994 أراد ربي

يا حبيبتي بإرادته سبحانه وتعالى برجل حقًّا إنسان كان لي هو كل شيء.. وأجبر به عمري و روحي وعوضني به خيرًا كثيرًا وكبيرًا بوالدك العظيم وآسرته الكريمة..و يوم 22 إبريل عام 1997 أكرمني ربي مجددًّا بكي أنتي يا لؤلؤة من احترامه وأحبه قلبي!".."وأصبحتي أعظم واقع وحقيقة في حياتي .. أصبحتي أجمل وأحلى حياة في حياتي يا لؤلؤة".

وتابعت:"تأكدت أن فعلًا مستحيل أن يكون في شيء في الدنيا مستحيل بإرادة الله وعزيمة الإنسان .. فا يا هدية ربي وأجمل ما فيا، يا أجمل وأعظم أمل و إرادة ساعدتني على محاربة كل ما كان فعلًا مستحيل وصعب ومؤلم وبعيد، يا من كنتي لي أقوى أمل في شفائي وأهم هدف و أمل للحياة".

وأكدت شريهان أن ابنتها منذ نعومة أظافرها وهي سند ومصدر قوة لها معبرة عن فخرها بها بحصولها على الماجستير معتبرة هذا تتويج لها وقالت:"يا من كنتي أنتي ذات الخمس سنوات أقوى مسكن ودواء، يا من كنت أتنفسها لأحيا من آجل والدها وآجلها.. اليوم أنا بشكرك حبيبتي!! اليوم 20 يناير عام 2020 توجتيني بأعظم

تقدير وأعظم شهادة وأكبر نجاح وتفوق .. أشكرك يا لؤلؤة شرفتيني وأكرمتيني أمام ربي ووالدك ونفسي وأمام العالم".

ووجهت الفنانة الشكر لله عزَّ وجل على هديته لها وهي ابنتها التي نجحت علميًا وتدرَّجت حتى حصلت على شهادة كبيرة ونشرت صورة من تخرجها المدرسي منذ سنوات قليلة وكتبت:"شرفتي والدتك في قلب تمنيت يومًا أن أحيا فيهِ، بشكر ربي سبحانه وتعالى وبشكرك أنتي يالؤلؤة، اليوم أنا فخورة أني أنا استحق أن أكون والدتك قبل أن تكوني أنتي ابنتي الرائعة الجميلة في كل شيء تربية وأدب وخلق وأخلاق وأضيف اليوم علمًا".."واليوم يوم 20 يناير عام 2020 توجتيني بالتفوق الدراسي والعلمي في الماجستير".

وشاركت شهريهان جمهورها على إنستجرام الفرحة بنشر صورة ابنتها وولدها وعلقت قائلة: "الحمد الحمد الحمد والشكر لله قلبي راضي عنك".

Advertisements

وقدَّم نجوم الفن التهنئة للفنانة شريهان على نجاح ابنتها، وقال أيمن بهجت قمر:"يا حبيبتي دي بنت الأصول ربنا يفرحك بيها هي وأختها دايمًا ودايمًا"، وعلَّقت الفنانة التونسية درَّة:"بارك الله فيكم"، كما علَّقت آيتن عامر على صورة تخرج لؤلؤة بـ:"ألف مبروك وربنا يخليهالك".

وتفاعل محبي شريهان مع الصور وكلماتها المؤثرة موجهين لها التهنئة والدعاء لها ولابنتها ومن بين التعليقات:"أشعر بأنك تجدين نفسك في شخصيتها..طفولتها شبابها تصرفاتها حركاتها.. الله يديمكم لبعض"، وأضاف آخر:"كم أنت رائعة يا شريهان فنانة كبيرة محترمة لا زلنا نتذكرك بكل وجداننا فوازير رمضان وخفة دم وروح شريهان وموهبتها التى لن تتكرر أبدًا على مرَّ السنين نبارك لك تخرج ابنتك وحصولها على الماجستير.

فى هذا التقرير نستعرض عددًا من الصور التى تجمع بين الفنانة شريهان وأبنائها لؤلؤة وتالية القرآن: