شاهد.. "إم تي إم" يطرح أحدث أغانيه "شكرًا يا حبايبي"

طرح فريق "إم تي إم" على طريقة الفيديو ثالث أغانيه "شكرًا يا حبايبي" من الألبوم الجديد "أرجوك ما تفصلنيش"، وذلك عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان تاكي، وتوزيع ممدوح سعد، ومكساجوماستر جورج يعقوب.
من ناحية أخرى طرح إم تي إم في الأيام الماضية أغنيتين، الأولى بعنوان "البطريق" وهي من كلمات وألحان تاكي، وتوزيع ممدوح سعد، والثانية "مش ندمان" وهي منكلمات وألحان وتوزيع تاكى.
والجدير بالذكر أن فريق إم تي إم من أشهر الفرق الشبابية منذ بداية الألفينات وحتى الآن، حيث كانت أول بداية تعارف على الجمهور من خلال أغنية "أمي مسافرة, مدرسة الحياة, كل ليلة بسهر", أيضًا اقتحمت عالم السينما بقوة عبر أغنية فيلم "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا.
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