شاهد.. أحدث صورة لـ دينا الشربيني

نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "الشربيني" على الصورة قائلة: "ابتسامة..حب", والجمهور يرد:" جميلة ". يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل "زي الشمس", وشاركها العمل عدد من الفنانين, وأبرزهم " أحمد داوود, ريهام عبد الغفور, سوسن بدر, جمال سليمان ", من إخراج: سامح عبد العزيز, وتأليف: مريم نعوم. العمل عدد من الفنانين, وأبرزهم " أحمد داوود, ريهام عبد الغفور, سوسن بدر, جمال سليمان ", من إخراج: سامح عبد العزيز, وتأليف: مريم نعوم.

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