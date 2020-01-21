راغب علامة: "الله يستر ورايحين الى تصعيد كبير"

ميرنا وليد - بيروت - تخوّف الفنان اللبناني ​راغب علامة​ عمّا اذا كانت الأسماء المسربة في الحكومة اللبنانية الجديدة صحيحة، مشيرا الى انه حينها سيذهب البلد الى تصعيد كبير ومواجهة خطيرة من قبل السلطة مع الشعب.

وكتب راغب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الله يستر اذا كانت الأسماء التي تسرّبت في الحكومة الجديدة مطبوطة ! معناها رايحين الى تصعيد كبير وتحدي للشعب ومواجهة خطيرة مع الناس . عندئذٍ ربنا الوحيد اللي عارف لوين رايحين !!! الله يستر لأن الشعب رافض كل هذا الطقم السياسي الفاسد الذي أوصلنا الى الحضيض والى الإنهيار".

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