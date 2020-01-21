ميرنا وليد - بيروت - كشفت ​غادة نافع​، إبنة الممثلة المصرية الراحلة ماجدة صباحي، عن أمنية والدتها قبل وفاتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في مؤتمر صحفي، لافتة إلى أنها لن تبوح بتفاصيل وصيتها إلا أمام الرئيس حين تقابله.

وحضر اللواء الدكتور محمد سيد علي رستم مندوبا عن رئاسة الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنانة الراحلة ​ماجدة الصباحي​، التي وافتها المنية يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عاما أثناء تواجدها بمنزلها.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء منهم محمود قابيل، الإعلامي عمرو الليثي، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية. وانهارت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي قى البكاء، أثناء رؤية صورة والدتها في عزائها المقام بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غادة نافع تعلن شروط تنفيذ وصية والدتها الراحلة ماجدة الصباحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.