ميرنا وليد - بيروت - أثارت الإعلامية العالمية ​ويندي ويليامز​ جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أن إنتشر مقطع فيديو لها من حلقة برنامجها The Wendy Williams Show، حيث جزم الكثيرون بأنه صدرت من مؤخرتها رائحة كريهة مباشرة على الهواء.

وظهرت ويليامز في الفيديو وهي تتحدث عن لاعب كرة القدم الأميركية "أوديل بيكهام جونيور"، وبدت وهي تجلس بشكل مثير للجدل، ومن ثم سمع الجمهور صوت الريح الصادر من مؤخرتها.

وفي حين لم تعلّق ويليامز على الموضوع إلى الآن بالنفي او الإيجاب، إلا أن المتابعين جزموا بأنهم سمعوا ما حدث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل صدرت من مؤخرة ويندي ويليامز رائحة كريهة مباشرة على الهواء؟- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.