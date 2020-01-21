خالد النبوي يتعرض لأزمة صحية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي عن إصابة الممثل المصري ​خالد النبوي​ بوعكة صحية، أدّت إلى نقله إلى أحد المستشفيات من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مع النبوي، متمنية له الشفاء العاجل.

وكتبت الشوباشى: "ألف ألف سلامة على النجم الجميل خالد النبوي، ربنا يطمنا جميعا عليه، أسرته الصغيرة والكبيرة".

الجدير ذكره أن خالد النبوي يعرض له حالياً فيلم "يوم وليلة" في دور العرض، ويشارك في بطولته و​أحمد الفيشاوي​، ودرة، و​حنان مطاوع​، و​خالد سرحان​، و​محمد عادل​، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج ​أيمن مكرم​.

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