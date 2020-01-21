بالصورة- إدوارد يهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - هنأ الفنان المصري ​إدوارد​ الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ بمناسبة عيد ميلادها الـ33، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي. وغرد إدوارد قائلاً: "كل سنة وأنتِ طيّبة يا أحلى ياسمين في الدنيا".

وتحتفل ياسمين صبري، اليوم، بعيد ميلادها الـ33، فهي من مواليد 21 كانون الثاني عام 1978 بمحافظة الإسكندرية.

وتشارك صبري في الفترة الحالية بتصوير مشاهد مسلسل "فرصة ثانية" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من عام 2020، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل ومن بطولة أحمد مجدي، ومحمد دياب، وأحمد الشامي، وهبة مجدي، آيتن عامر.

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