نادين نسيب نجيم توضح موضوع إقتباس مسلسلها الرمضاني عن "عزيزة"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضي، عن أن المسلسل الذي تحضر له الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ لرمضان المقبل، هو مقتبس عن المسلسل التركي "عزيزة"، وهو الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى هذا الإعتقاد، خاصةً بعد أن كشفت نجيم عن اللوك الذي ستظهر به في العمل، وهو ما ِأشار البعض من خلاله إلى أنه يشبه لوك شخصية بطلة مسلسل "عزيزة"، ردت نجيم لتنفي هذا الامر تماماً.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وعلّقت بالقول:"نهاركم حلو أول شي أتمني الأيام يلي جاي تكون رواق وسلام وخير علينا كلنا إن شاء الله وإدعولنا بالتوفيق بلشنا تصوير وعم نحاول قدر المستطاع نكون إيجابيين ومتفائليين ويارب العمل يعجبكم".

وأضافت نادين: أما بالنسبة لقصة العمل الأخبار المتداولة غير صحيحة العمل ما اله اي علاقة بمسلسل عزيزة مسلسل ٢٠٢٠ قصة جديدة تدور حول احداث بوليسية درامية و رومانسية مع صراعات داخلية بتوجع القلب ما بدي احكي كتير عن دوري بترك التعليق الكم لما ينعرض المسلسل النقيب سما".