براد بيت عن زواجه من أنجلينا جولي:"كانت مرحلة صعبة"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل العالمي ​براد بيت​ للمرة الاولى بشكل مباشر عن حياته الزوجية مع الممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​، وذلك خلال مشاركته في حفل جوائز SAG الذي أقيم في لوس أنجليس.

وبحسب لقاء أجرته معه محطة تلفزيونية ونقله موقع The Daily Beast قال براد تعليقاً على زواجه من جولي: "كانت مرحلة صعبة، رجل لا يعيش التفاهم مع زوجته".

وكان إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو نشرته صحيفة "ميرور"، تبين من خلاله للمتابعين أن بيت لازال عاشقاً لزوجته السابقة جينيفر أنيستون، وقد ظهر في المقطع الذي إلتقط خلف الكواليس وهو يترك كل شيء حوله من أجل أن ينظر إلى الشاشة لمشاهدة جينيفر وهي تتسلم جائزتها في حفل "SAG Awards"، ويستمع إلى كلمتها، إذ بدا أنّه مفتون بها.

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