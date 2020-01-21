تراند اليوم : خالد النبوي في المستشفي : أزمة صحية مفاجأة

تعرض الفنان المصري خالد النبوي، لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وكتبت الكاتبة والإعلامية فريدة الشوباشي، عبر صفحتها الرسمية بموقع ”فيسبوك“: ”والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا.. زوجته مني المغربي قالت إنه تعب قوي ونقلوه المستشفى.. خالد حبيب الملايين وأنا منهم.. ألف سلامة الابن الحبيب“.

و قالت الشوباشي إنها تحاول الاتصال بزوجة الفنان للاطمئنان على حالته الصحية وتطوراتها، إلا أنها لم ترد.

وأضافت أنها تسعى للاطمئنان على خالد خلال الساعات المقبلة، وطمأنة جمهوره.

وحظي خالد النبوي مؤخرا باهتمام إعلامي كبير، بعد نجاح مسلسله التاريخي ”ممالك النار“، والذي جسد خلاله شخصية طومان باي.