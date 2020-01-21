تراند اليوم : الحب الحقيقي يظهر في المواقف الصعبة.. هكذا إحتفلت كندة علوش بعيد زواجها الثالث

احتفلت الفنانة كندة علوش بعيد زواجها الثالث على الفنان عمرو يوسف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت كندة علوش صوره لها مع زوجها عمرو يوسف وعلقت عليها قائلة “الزواج مو بس صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل وسفر واحتفالات الزواج طلعات ونزلات مواقف صعبة وقاسية ومواقف حلوة بكي وضحك خناق وحب الزواج اهتمام ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى”.

وتابعت: “الزواج صعب جدًا ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لانو بيحتاج شغل وتفكير وصبر اليوم بيصيروا تلت سنين بحمد ربي عالحلو والمر ويارب العمر كلو مع بعض”.

وكانت أحدث أعمال الفنانة كندة علوش فيلم “الأصليين” الذي شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.

ويُذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو يوسف فيلم ولاد رزق 2 الذي شارك به عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.