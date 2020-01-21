تراند اليوم : بالفيديو.. انفعال أحمد السقا على أحد الصحفيين بسبب زوجته

تسبب سؤال أحد الصحفيين في انفعال الفنان أحمد السقا، حيث تعلق السؤال بشأن خوض زوجته مها الصغير لتجربة التمثيل.

وعلى هامش تكريمها بمهرجان “التميز والجودة” توجه أحد الصحفيين بسؤال لمها الصغير عن سبب عدم خوضها مجال التمثيل وهل تفكر في التجربة أم لا لتجيبه مها، أنها إعلامية وليست ممثلة.

وتوجه الصحفي لأحمد السقا وسأله عن سبب منعه لزوجته من دخول المجال الفني، لينفعل السقا قائلا إنه لم يمنعها بل هي لا تريد خوض التجربة.

Advertisements

وأوضح السقا أن هذا السؤال يتكرر كثيرا فهو لا يمانع دخول زوجته مجال التمثيل، الذي توجد فيه العديد من الممثلات اللاتي يحترمهن ويقدرهن كثيرا، موجها كلامه للصحفي “ليه عايز توقعني في الغلط”.

يذكر أن مها الصغير تشارك في تقديم برنامج “Its show time” عبر قناة “cbc.”

أحمد السقا يقوم حاليا بتصوير فيلمه “العنكبوت” مع منى زكي وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.