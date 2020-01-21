عروض موسيقية عالمية بمهرجان برزخ في أبوظبي

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، فعاليات النسخة السنوية الـ4 من مهرجان "برزخ"، الجمعة.

ويزخر المهرجان بعروض موسيقية عالمية، تقدمها أبرز فرق الموسيقى التي تحظى بشعبية واسعة، وذلك خلال أمسية تمتزج فيها الملامح الثقافية والأنماط الموسيقية المتنوعة.

ويأتي مهرجان "برزخ" بحلة جديدة هذا العام، ليتضمن 4 عروض تقدم للمرة الأولى، إضافة إلى عرض موسيقي أول على مستوى العالم.

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وتستعد 6 فرق موسيقية إضافة إلى مجموعة من منسقي الأغاني المحليين، لتقديم عروضهم المتميزة أمام الجمهور على 3 مسارح بالتوازي خلال أمسية واحدة.

ويمزج المهرجان بين مختلف أنماط الموسيقى العالمية، ما يعكس مساعي مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي إلى مد جسر التواصل والحوار بين مختلف الثقافات عبر استكشاف الفنون والثقافة.





ويتضمن مهرجان "برزخ" لهذا العام العرض الأول في دولة الإمارات للفنان "عمار 808"، والفنان سفيان سعيدي مع فرقة "مازالدا"، بالإضافة إلى العرض الأول في الشرق الأوسط لفرقتي "BCUC" و"بوكانتي"، والعرض العالمي الأول لفرقة "نون"، التي ستعيد إحياء موسيقى كوكب الشرق أم كلثوم بتكليف من مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، فضلاً عن مشاركة المغنية الكوبية وعازفة الإيقاع والفلوت "لا دام بلانش".

كما يشارك في المهرجان أفضل منسقي الأغاني في دولة الإمارات، ومنهم "كروهات" وماريز كاردوسو "ديجيفا"، ليقدموا إبداعاتهم الموسيقية خلال الفترات الفاصلة بين عروض فرق الموسيقى.