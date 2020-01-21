أحمد عز ينتهي من تصوير آخر مشاهد “العارف” في ماليزيا

انتهى أبطال فيلم “العارف”، من تصوير آخر مشاهد الفيلم في ماليزيا، بعد فترة تصوير استغرقت 10 أيام كاملة وجمعت بين بطلي العمل أحمد عز وأحمد فهمي ومحمد ممدوح “تايسون”، الذي يشارك كضيف شرف، ليعود فريق العمل إلى القاهرة اليوم الاثنين، لييدأ بعد ذلك المخرج أحمد علاء في عمليات المونتاج والمكساج، تمهيدًا لطرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم “العارف”، يعد الأضخم إنتاجًا في السينما المصرية، حيث أصبح أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة “سينرجي فيلمز”.

وطرحت شركة “سينرجي فيلمز ” المنتجة للفيلم “التيزر” الدعائي للفيلم بمختلف دور العرض السينمائية، قبل طرحه على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، حيث يتم تجهيز حملة دعائية كبيرة ومميزة للفيلم فور الانتهاء من عمليات التصوير والمونتاج، على أن تتطلق عمليات الدعاية نهاية شهر فبراير المقبل.

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