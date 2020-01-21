عمرو عابد في العرض الخاص لأحدث أفلامه “دماغ شيطان”

حضر النجم عمرو عابد العرض الخاص لفيلمه “دماغ شيطان”، بصحبة أبطال الفيلم: رانيا يوسف، وباسم سمرة، ونادية خيري، والمنتظر إطلاقه في دور العرض يوم الأربعاء 22 يناير.

ويقوم عمرو عابد، بدور ناصر، متزوج من أخت باسم سمرة وهي على وشك الولادة، ولكن تتورط الأسرة في جريمة تغير مسار اليوم والأحداث وخصوصًا مع اختطاف ابن عمرو عابد.

يذكر أن عمرو عابد، يستعد للسفر للإسكندرية، للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته السادسة.

عمرو عابد، ممثل وصانع أفلام مصري، بدأ مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم “أوقات فراغ”، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم “الماجيك”، وفيلم “عائلة ميكي” في 2010 ثم فيلم “فرش وغطا” 2013 وفيلم “ليل خارجي” 2018.

كما كانت له انطلاقة قوية في الدراما بمشاركته في أهم الأعمال التليفزيونية بدأها بمسلسل “أبواب الخوف” ثم تلاها عدة مسلسلات منها “مع سبق الإصرار” و”لا تطفىء الشمس” و”بين السرايات” و”دهشة”.

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ومؤخرًا قدم عمرو عابد، أحدث أفلامه “لما بنتولد” مع المخرج تامر عزت، والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية.

ويذكر أن عمرو شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي، كما يعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان ” اللي فات مات” بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.

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