النيابة اللبنانية تطلب حضور والدة قتيل فيلا نانسي عجرم لحضور الجلسة المقبلة

طلبت النيابة اللبنانية حضور والدة الشاب السوري محمد موسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، حيث أرسلت لها ورقة دعوى من قاضي التحقيقات في جبل لبنان، لحضورة جلسة 23 من الشهر الجاري.

وأكدت ذلك المحامية رحاب البيطار، محامية الشاب المُتهم بسرقة فيلا المطربة، والذي لقى مصرعه إثر تبادل إطلاق نار بينه وبين الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية، بعد محاولة منعه من التوغل في المنزل.

وقالت رحاب في منشور عبر صفحتها الخاصة على “فيس بوك” إلى أنها استلمت من موكلتها والدة القتيل ورقة دعوى من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لحضور جلسة الخميس 23 كانون الثاني 2020.

وشدد محامي الدفاع عن زوج نانسي عجرم، على أنه في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية.

وفي وقت سابق، وضح الإعلامي اللبناني سعيد حريري، موقف الدكتور فادي هاشم زوج الفنانة نانس عجرم، بعد توجيه تهمة القتل العمد له، في مقتل الشاب السوري الذي هاجم منزله، ليشهر هاشم السلاح في وجه السارق ويقتله بـ18 طلقة.

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وأشار حريري عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” للمادة القانونية التي استندت إليها القاضية غادة عون، فكتب: “لمزيد من التوضيح: ادعاء القاضية غادة عون على الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بجناية القتل القصدي، وذلك بالمادة 547 معطوفة المادة 229 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسيمًا محدقًا لم يتسبب هو فيه قصدًا، شرط أن يكون الفعل متناسبًا والخطر”.

وجاء ذلك بعد ما قررت النيابة العامة الاستئنافية في لبنان، توجيه تهمة القتل العمد للدكتور فادي الهاشم، ووجهت النائب العام الاستئنافي في لبنان القاضية غادة عون لهاشم، وفقًا لما نقلته قناة “الجديد” تهمة قتل المواطن السوري محمد الموسى، وذلك وفقًا للمادة 547 والمادة 229 عقوبات.

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