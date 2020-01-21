نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ74 بـ”تورتة خرز أزرق”

احتفلت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ74، والذي يوافق اليوم الثلاثاء 21 يناير، حيث ولدت عام 1945 بحي شبرا أحد أحياء محافظة القاهرة، فكانت تنتمي لأسرة بسيطة متيسرة الحال.

ونشرت الإعلامية بوسي، عدة صور من احتفال الفنانة تاكبيرة بعيد ميلادها، والذي حضره كل من الأولى والفنانة إيمي سمير غانم، حيث كانت حلوى العيد ميلاد مصنوعة على أشكال “خرز أزرق”، ومكتوب عليها: “إلى حبيبة القلب النبيلة نبيلة عبيد”.

وحرصت الفنانة الشابة أميرة هاني، على تهنئة خالتها النجمة نبيلة عبيد، بعيد ميلادها الـ74، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

ونشرت هاني صورة مجمعة لها مع الفنانة، ووجهت لها رسالة طويلة مليئة بالحب، فقالت: “كل سنة وأنتِ أحلى وأجمل وأحن أم وخالة، كل سنة وأنتِ سندي وضهري وحبيبتي ومثلي الأعلى”.

وتابعت: “سنة عن سنة ببقى شبهك وببقى مبسوطة لما حد بيقولي إني شبهك أنتِ وماما، كل سنة وأنتِ صاحبتي الجدعة اللي عمرها ما خذلتني، كل سنة وأنتِ بتديني من خبراتك في الحياة بخوف وحب وصدق، ودايمًا بتتمني إني أبقى سعيدة”.

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وأضافت: “كل سنة وأنا فخورة إنك خالتي وأمي، كل سنة وأنتِ راضية عني وبتدعيلي، أنتِ محفورة في قلبي وفي تاريخ الوطن العربي، كله يا #نجمة مصرالأولى، يا بلبلتي الحلوة يا رب سنة خير وسعادة وصحة وراحة بال عليكي يا مامي”.

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