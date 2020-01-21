شريهان تحتفل بحصول نجلتها على الماجستير

القاهرة – لايف ستايل وجهت الفنانة شريهان رسالة تهنئة لابنتها لؤلؤة، بحصولها على الماجستير في علوم الطاقة والتجارة والمالية بلندن. ونشرت شريهان، صورا لابنتها من حفل حصولها على الماجستير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "حصلت لؤلؤتي اليوم، على درجة الماجستير في علوم الطاقة والتجارة والمالية". وتابعت قائلة: "أنا فخورة بأنها نمت لتصبح امرأة ذات جمال لا مثيل له.. تهانينا". واختتمت قائلة: "الحمد والشكر لله.. قلبي راضي عنك". Advertisements قد يهمك ايضاً: شريهان تحتفل بـ"عيد الميلاد"على طريقتها الخاصة مصطفى تؤكد غيرت إسمها بسبب شريهان

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