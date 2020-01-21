اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تشارك الممثلة اللبنانية “ريتا حرب” في بطولة الدراما السعودية "ضرب الرمل" إلى جانب الفنّان السعوديّ خالد عبد الرحمن. حيث ستُجسِّد شخصيّة “ثريّا” السيّدة اللبنانيّة الذكيّة التي تُغيّر حياة زوجها رجل الأعمال السعوديّ.
وأعربت "حرب" عن سعادتها بإنضمامها لأسرة المُسلسل الذي يعتبَر تجربتها الأولى في الدراما السعوديّة. وقالت أنها تشعر بالحماس للوقوف أمام الجمهور السعوديّ العزيز على قلبها والذي عرفها من خلال عملها الإعلامي في محطّة “أوربت” السعوديّة”.
وختمت متمنية أن ينجح المسلسل الجديد، بمحاكاة الجمهور السعوديّ والعربيّ "خاصّة أنه ينقل الواقع بعمق وسلاسة من خلال حبكة دراميّة إجتماعيّة”.
كانت هذه تفاصيل خبر ريتا حرب تُشارك في الدراما السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.