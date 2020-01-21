ريتا حرب تُشارك في الدراما السعودية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تشارك الممثلة اللبنانية “ريتا حرب” في بطولة الدراما السعودية "ضرب الرمل" إلى جانب الفنّان السعوديّ خالد عبد الرحمن. حيث ستُجسِّد شخصيّة “ثريّا” السيّدة اللبنانيّة الذكيّة التي تُغيّر حياة زوجها رجل الأعمال السعوديّ.

وأعربت "حرب" عن سعادتها بإنضمامها لأسرة المُسلسل الذي يعتبَر تجربتها الأولى في الدراما السعوديّة. وقالت أنها تشعر بالحماس للوقوف أمام الجمهور السعوديّ العزيز على قلبها والذي عرفها من خلال عملها الإعلامي في محطّة “أوربت” السعوديّة”.

وختمت متمنية أن ينجح المسلسل الجديد، بمحاكاة الجمهور السعوديّ والعربيّ "خاصّة أنه ينقل الواقع بعمق وسلاسة من خلال حبكة دراميّة إجتماعيّة”.