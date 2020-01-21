شكرا لقرائتكم خبر عن "بعلم الوصول" فى افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان يوم 10 فبراير المقبل، بجانب تمثيله السينما المصرية فى مسابقة الأفلام الطويلة.

وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصرى، فنشاهد من خلال هالة الشخصية الرئيسية، كيفية التعامل مع المرض النفسى، خاصة إذا ما كانت ضحيته أم، كما يقدم العمل عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة، مثل الفتاة التى تبحث عن الحب والزواج حتى ولو سرًا، والمراهقة التى تعانى من أسرتها التى لا تفهم طبيعة سنها.

ويقوم بدور البطولة فى الفيلم الممثلة بسمة، ويشاركها محمد سرحان وبسنت شوقى، والفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، وشارك فى إنتاجه مع محمد حفظي.

وكان العرض العالمى الأول للفيلم فى الدورة الماضية لمهرجان تورونتو، بينما سيكون العرض الأول له فى مصر من خلال مهرجان أسوان.

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وأعلن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة خلال الأيام الماضية عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل والتى يرأسها مخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دى يونج وتضم فى عضويتها المنتج الرومانى أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبينى كافن دى لا كروز، والنجمة المصرية منة شلبي.

ويحرص مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة سنويًا على تكريم الرموز الفنية السينمائية حيث وقع اختيار المهرجان على تكريم النجمة القديرة رجاء الجداوى، فضلًا عن تكريم نجمة تمثل حاضر ومستقبل السينما ووقع الاختيار هذا العام على النجمة نيللى كريم، و3 من صانعات السينما هن رحمة منتصر، ناهد فريد شوقى، وليلى السايس.

وأصدر مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة منذ أيام قليلة بوستر دورته الرابعة، والذى صممه الفنان هشام على، وصاغه فى شكل مساحة كبيرة من اللون الأسود تمثل فراغ الصورة الفيلمية، والطمى الذى يرمز لعمق وادى النيل باللون الأسود ويقطعه شعاع أبيض، وبنفس الدلالات المتناصة يمكن أن تمثل مساحة اللون الأبيض ماء النهر الذى يشق هذا السواد، ويتحول إلى تشخيص لعنصر مصور لفتاة فيما يشبه الحلم، عبر عنه المصمم بفستان العرس الذى يخلط ما بين الضوء الأبيض الكاشف للصورة والنهر الذى يشق أرض مصر، كما راعى مصمم البوستر وضع معلومات تاريخ انعقاد المهرجان على شكل شريط الزمن الموجود ضمن شاشات كاميرات التصوير الرقمية.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومى للمرأة ونقابة السينمائيين.