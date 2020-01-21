شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى: الإسكندرية تستحق احتضان أول مهرجان عربى للسينما الفرانكوفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وفدا من إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية والذي ضم رئيس المهرجان الفنان سمير صبرى، ومدير المهرجان الكاتب الصحفى قدرى الحجار والمدير التنفيذي للمهرجان الكاتب الصحفى محمد قناوى، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الأولى للمهرجان التي تعقد خلال الفترة من 12 حتى 17 يونيه المقبل.

واستعرض الفنان سمير صبرى رئيس المهرجان، مع محافظ الاسكندرية، خطة عمل الدورة الأولى وعدد الدول المشاركة والفعاليات المختلفة التي ستقام خلال المهرجان .





وفي بداية اللقاء وافق اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، علي رعايته للمهرجان وتقديم الدعم الكامل للدورة الأولى، وقال: محافظة الاسكندرية حريصة على تقديم كافة اشكال الدعم والتعاون والتسهيلات اللازمة لإنجاح الدورة الاولى من المهرجان بما يمثله من بعث رسائل إيجابية عن المحافظة وبما يليق بمكانة عروس البحر المتوسط كمدينة سياحية عالمية، ولدور المهرجان في دعم العلاقات مع الدول الفرانكوفونية .

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وعبر الفنان سمير صبرى عن امتنانه بالحفاوة الكبيرة التى استقبل بها اللواء محمد الشريف وفد المهرجان، وقال إن مدينة الإسكندرية تستحق أن تحتضن أول مهرجان للسينما الفرانكوفونية فى المنطقة العربية فهى المدينة الاولى فى العالم التى استقبلت اول عرض سينمائي بعد فرنسا وسوف نبذل قصاري جهدنا حتي يخرج المهرجان في اجمل صورة تليق بعروس البحر المتوسط.

يذكر أن الفنان سمير صبرى تألق فى التمثيل وقدم عددا كبيرا من الأفلام السينمائية التى تنوعت فيها أدواره بين الكوميديا والتراجيديا "البحث عن فضيحة، شنبو فى المصيدة، حكايتى مع الزمان، وبالوالدين إحسانا، التوت والنبوت، العيال الطيبين، الأخوة الأعداء.. وغيرها"، كما أنتج 22 فيلما سينمائيا أبرزها جحيم تحت الأرض، جحيم تحت الماء، دموع صاحبة الجلالة، إنذار بالقتلفى الصيف الحب جنون ومنزل العائلة المسمومة.