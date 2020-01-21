شكرا لقرائتكم خبر عن إميليا كلارك تتغزل فى كلبها بجلسة تصوير "الجرو الأكثر جمالاً بالعالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة في مسلسل Game of thrones، جمهورها بصور جديدة لها مع كلبها، عبر حسابها بانستجرام، وتغزلت فيه، ووصفته بالجرو الأكثر جمالاً في العالم.وسرعان ما حصدت كلارك عشرات الآلاف من الاعجابات والتعليقات، وكان من ضمن المشاهير الذين حرصوا على كتابة تعليق، هى النجمة العالمية اتلي إيمانويل، التي شاركتها البطولة في مسلسل GOT، وجسدت شخصية ميساندي، وتعد من أقرب اصدقائها.

وفى حوار لها مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت كلارك عن أسرار جمالها التى تشمل تدليك الوجه، وعدم الإفراط فى استخدام المكياج وتنعيم البشرة وترطيبها، قالت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا - إنها لم تقم بأى عمليات من شأنها تغيير طبيعة البشرة مثل البوتوكس، ورغم وصولها سن الـ 32 عاما إلا أن بشرتها خالية من التجاعيد بفضل الروتين اليومى الذى تمارسه للحفاظ على بشرتها.

وأوضحت إميليا أنها تعطى الأولوية للعناية بالبشرة الجيدة والمكياج الذكى والتدليك الليلى للوجه لضمان مظهر صحى لبشرتها وشعورها بالأفضل، قائلة: "أريد أن أفعل كل ما بوسعى فى العناية ببشرتى، فهو شكل من أشكال الرعاية الذاتية أيضًا أنا أختار وضع الطاقة فى التأكد من أننى بحالة جيدة."

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وأشارت إلى أنها تقوم بشكل يومى بتدليك وجهها قبل أن تنام، موضحة أن مساج الوجه يساهم فى تنشيط أكثر من 40 عضلة تشكل سقالة الوجه".

وتابعت "فى أى وقت يمكنك ممارسة تمارين الوجه، ولكننى أميل إلى القيام بذلك صباحًا أو مساءً كجزء من روتين العناية بالبشرة، حتى لو أجريت جلسة لمدة دقيقتان فقط."

ولفتت إلى أنها تستخدم مستحضرات بسيطة وفعالة للحفاظ على بشرتها، بالإضافة إلى بعض الطرق البسيطة التى تعلمتها من والدتها لتنظيف البشرة بشكل يومى واستخدام الحد الأدنى من المكياج فى الحياة اليومية."