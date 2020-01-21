شكرا لقرائتكم خبر عن عضلات بطن وفورمة من حديد.. فان ديزل راكب أمواج بعد انتهاء تصوير Fast9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم العالمي فان ديزل، في مظهر جديد من نوعه، واستعاد رشاقته المعهودة التي اشتهر بها في أفلام الحركة والاكشن الشهيرة له، وعاد مرة أخرى مفتول العضلات بعد توقفه عن التدريب لفترة طويلة ظهر فيها بزيادة كبيرة في الوزن.

ونشر النجم صاحب الـ 52 عاماً، صورة جديدة له، وهو مفتول العضلات مرة آخري، على احدى الشواطئ قبل خوضه تجربة ركوب الامواج، وهي يمسك باللوح الخاصة به، وسرعان ما لفت الانتباه له من قبل متابعيه الذين حرصوا على تشجيعه للعودة مرة آخري بالمظهر المعتاد له، وحصد أكثر من مليون إعجاب على الصورة خلال ساعات قليلة.

وانتهى ديزل منذ ايام من تصوير مشاهد الجزء التاسع من سلسلة أفلامه الشهيرة Fast & Furious ، ومن المقرر أن يشهد الشهر الجاري، طرح التريلر الرسمى الأول للفيلم، قبل عرضه بدور العرض المقرر له في مايو المقبل، بحسب ما نشر "ديزل" أوائل ديسمبر الماضي عبر حسابه.

يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى، الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal في دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثاني مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers .

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فان ديزل

كما يعود ليلتقي المغنى والممثل Don Omar صاحب شخصية "سانتوس" داخل أحداث سلسلة Fast & Furious، إلى الجزء التاسع من العمل، وذلك بعد توقف مشاركته منذ الجزء الخامس الذي عرض عام 2011.

وحقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.