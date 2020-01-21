شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتسبب فى خناقة طريفة بين صلاح عبد الله ورشا المهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفنان القدير صلاح عبد الله، فى وصلة هزار مع الفنانة رشا المهدى، بعد تدوينتها التى طالبت فيها النجم محمد صلاح، بعدم خلع "الفانلة" خوفا عليه مت الجو البارد ووصفه بـ"قلب مصر"، بعد الهدف الذى أحرزه فى شباك مانشستر يونايتد، التى انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد، ليجافظ على صدارة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرلييج".

الفنان صلاح عبد الله، قام بنشر صورة له "فوتوشوب" بتركيب وجهه على أحد الأجسام الرياضية، على غرار صلاح، صحبها بتعليق: "قولى حاجة يا روشة"، لترد عليه رشا: " قلب روشا"، ثم يرد ضاحكا: "حبيبتى خطيبتى، واحشانى قوى يا بنتى"، لترد عليه رشا مرة أخرى: "يا حبيبى وأنت اكتر جدا".



هزار صلاح عبد الله ورشا المهدى

وأثارت التغريدة الخاصة بالفنانة رشا مهدى، صدى كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعى، وأصبحت "ترند" على محركات البحث جوجل، خاصة أنها عبرت عن حبها الشديد للنجم محمد صلاح قائلة "الجون حلو.. بس متقلعش الفانلة تانى لتاخد برد يا قلب مصر ".

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وظل رواد التواصل الاجتماعي يطلقون "الكوميكس" على التغريدة ومنها "ما تحطى محمد صلاح فى النوتى كورنر.. دا أم مكة مش بتقوله كدا"، وغيرها من التعليقات الكوميدية التى دائماً ما تميز المصريين عن أي ردة فعل.





وقالت رشا مهدى فى تصريحات لـ الخليج 365"، إنها تحب محمد صلاح للغاية وهو فعلا قلب مصر، وتعتبره مثالا للقوة والاجتهاد والعمل بجهد، مشيرة إلى أنها كانت تداعب صلاح فقط، ولا تقصد كل ما أثير، لافتة إلى أنهما شخصيات عامة ويرسلون لبعضهما الكلمات الطيبة والفكاهية، وهو أمر معتاد بين المشاهير.. قائلة "بهزر يا رمضان اية مبتهزرش".

رشا مهدى أوشكت على الانتهاء من تصوير مسلسلها "طاقة حب" من نوعية أعمال الـ60 حلقة يشارك فى بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، رشا مهدى، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسى اجتماعى، يتضمن المسلسل 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.