الفنان الشاب أحمد خالد صالح يوجه رسالة لوالده في ذكرى ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رغم مرور سنوات على رحيله، يفتقد الفنان الشاب أحمد خالد صالح والده الفنان الراحل خالد صالح، ويتذكره دائما.

أحمد صالح أحيا ذكرى ميلاد والده، من خلال حسابه الخاص، وكتب معلقا على صورة تجمعهما: « كل سنة وأنت إن شاء الله منعم يا حبيبي، كل سنة وأنت متجمع مع الحبايب، ومجمع الحبايب حتى وأنت مش موجود على حبك و سيرتك العطرة».

الفنان الشاب أضاف: «كل سنة وأنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي، مهما عملت على الرغم إنها نعمة من ربنا ومليش أيد فيها هيا أني ابنك، رحمة الله عليك يا حبيبي وعلى كل اللي سبقونا، ربنا يجمعنا بيكم على خير».

أحمد صالح تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي دعا بالرحمة لوالده الفنان، وتذكره بأعذب الكلمات.

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خالد صالح رحل في عام 2014، بعد صراع مع المرض، حيث أجرى عملية قلب مفتوح، ولكن حالت ساءت ورحل بعد الجراحة بأيام قليلة.

يذكر أن أحمد خالد صالح، كان قد شارك مؤخرًا في موسم رمضان 2019، من خلال مسلسل “زودياك” ‏الذي حقق ‏نجاحًا ‏كبيرًا، والذي تدور أحداث المسلسل حول سلسلة مثيرة من الجرائم الغامضة، مبنية على ‏سلسلة من القتل القائم على ‏الأبراج ‏المختلفة.

على صعيد آخر، ينتظر أحمد خالد صالح، عرض فيلم “شريط 6” في دور العرض السينمائية قريبًا.

«شريط 6” من بطولة خالد الصاوي، وأحمد خالد صالح، ونانسي صلاح، وخالد أنور، وتارا عماد، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج فيلم “أوف إيجيبت”، وإخراج محمد سلامة.