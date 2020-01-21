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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة السورية كندة علوش بعيد زواجها الثالث مع الفنان عمرو يوسف من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
كندة شاركت محبيها في صورة لها مع عمرو عبر حسابها الخاص، وكتبت: « الزواج مو بس صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وشهر عسل وسفر واحتفالات».
الفنانة السورية أضافت: « الزواج طلعات ونزلات مواقف صعبة وقاسية ومواقف حلوة بكي وضحك خناق وحب الزواج اهتمام.. ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى».
كندة اختتمت رسالتها قائلة: « الزواج صعب جداً ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لانو بيحتاج شغل وتفكير وصبر.. اليوم بيصيروا 3 سنين بحمد ربي ع الحلو والمر ويارب العمر كله مع بعض».
كندة تلقت عدد كبير من التعليقات عبر حسابها الخاص من قبل جمهورها، الذي هنأها بعيد زواجها وتمنى لها نجاحا كبيرا.
وكانت الفنانة السورية كندة علوش قد تزوجت من عمرو يوسف في شهر يناير عام 2017، وذلك بعد قصة حب كبيرة بينهما تفاجأ الجمهور بها، وخاصة أن كندة علوش كانت متزوجة من قبل، وقد اعتادت كندة منذ زواجها من عمرو على نشر صور رومانسية تجمعهما، معبرة عن حبها الشديد له.
وقد رزقت كندة علوش وعمرو يوسف بابنتهما الأولى، وأطلقا عليها اسم «حياة»، وأكدت الفنانة السورية أنها تهتم كثيرا بتفاصيل ابنتها، وتشاركها كل شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تحتفل بعيد زواجها الثالث برسالة رومانسية لعمرو يوسف.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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