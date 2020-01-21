شيرين عبدالوهاب تتراجع عن قرار اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في شهر أكتوبر الماضي، اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المضايقات التي تعرضت لها، عقب حديثها عن دعم ضحايا حرائق لبنان، وبالفعل نفذت شيرين كلامها وأغلقت جميع حساباتها الرسمية.

الفنان حسام حبيب أعلن مؤخرا تراجع زوجته شيرين عن قرار اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تستعد للعودة لجمهورها عبر هذه المواقع مرة أخرى.

حسام كتب، عبر خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل وبنوعدكم إن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم”.

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد تعرضت للكثير من الانتقادات بعد إعلانها إحياء حفل خاص تعود أرباحه للمتضررين من حرائق لبنان، فردت على هذه الانتقادات ببيان نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

وقالت في بيانها: “أنا عارفة ومتأكدة إن الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو أنا كنت ببص للناس إللي كارهة نفسها وكارهة نجاح الآخرين ومش عاجبها حاجة، مكنتش اتقدمت في حياتي ولا أنجزت أي حاجة”.

وأضافت: “النهاردة أنا نزلت بوست للبنان علشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي، أنا مش طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه، علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة، قررت أكون إيجابية وأعمل حاجة أساعد بيها، ولما شفت التعليقات على منشوري الأخير، اكتشفت إن مهما الإنسان عمل، مش هيعجب الناس، وده غير إنهم مرة يحملوني ويسقطوني ومرة يجوزوني ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي”.

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وتابعت: “بما إن أنا شخص مش مغلوب على أمره قررت أقفل كل حاجة لها علاقة بالسوشيال ميديا علشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات.. أرجوا من محبيني مايزعلوش مني علشان دي حاجة هتريحني وتفرحني”.

وأحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مؤخرا حفل غنائي كبير في جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط جضور كثيف من جمهورها.

الفنانة المصرية أطلت خلال الحفل بفستان فضي لامع، مع حزام أسود رفيع حول خصرها، وزينت شعرها باكسسوار فضي، وتزينت بمكياج هادئ، فيما ظهرت بزيادة وزن ملحوظة.

وبعد مرور 30 دقيقة فقط من الحفل طلبت كرسي للجلوس عليه وكشفت أنها للمرة الأولى في حياتها تغني على كرسي.

كما اعتذرت من جمهورها بسبب إحساسها بأنها تنهج وطالبتهم بعذرها في حال ظهر صوتها مختلفًا، وطلبت استراحة لمدة 15 دقيقة في غرفتها وقابلها الجمهور عند عودتها بترحاب كبير جدًا.

فيما قال الإعلامي اللبناني صبحي عطري، خلال حلقة برنامج MBC Trending، إنه التقى بشيرين عبدالوهاب، قبل أسبوعين وكشفت له أن سبب زيادة وزنها هو تناولها كورتيزون، بعد خضوعها لجراحة مؤخرًا لم تكشف عن تفاصيلها.