تركيا تفتح تحقيقا بشأن مسلسل ينتقد نظام أردوغان

بدأت السلطات التركية مهاجمتها مسلسل "بابل" الجديد الذي خرجت أولى حلقاته للنور في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، من خلال تحقيقات بتهمة الإساءة للحكومة وتعمد تشويه صورتها من خلال سيناريو العمل الدرامي.

وكان مسلسل "بابل"، الذي يعرض على قناة "ستار" التركية، تصدر القضايا المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، في تركيا وعدد من الدول العربية، حيث جاء هشتاق #babil، ضمن الأكثر تداولا حول العالم.





ويسرد المسلسل حياة بروفيسور فصل من عمله يدعى "عرفان"، وهو أستاذ أكاديمي متخصص في الاقتصاد بمدينة بابل، وما عايشه بعد فصله من العمل بشكل تعسفي، في أعقاب الحملة القمعية التي قام بها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محاولة انقلاب 2016، ومعاناته بعد فرض حظر سفر عليه، ما يدفعه للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن كان ذلك بطرق غير شرعية.

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وتطرق المسلسل، بأولى حلقاته إلى ما تسببت فيه الحملة القمعية من كوارث إنسانية، من خلال تسليط الضوء على الأكاديمي الذي فقد عمله ولم يعد قادرا على علاج نجله البالغ من العمر 7 سنوات، "دنيز"، والمصاب بمرض خطير.

والمسلسل من إخراج اولوش بيراقدار، ويلعب دور البطولة فيه الممثل خالد أرجنش الذي أدى دور "السلطان سليمان" في مسلسل "حريم السلطان"، وأوزان جوفين، وآصلى أنور، وبيرجي أكالاي، ونور فتاح أوغلو، ومسعود أكوستا.

يذكر أن "أرجنش" عرف بمواقفه المعارضة للرئيس التركي، إذ أعلن عام 2014 رفضه قرار أردوغان بتعليم اللغة العثمانية القديمة في المدارس الثانوية بشكل إجباري.

وفي عام 2013، شارك إلى جانب عدد كبير من الفنانين الأتراك، في مظاهرات ضد سياسات حزب العدالة والتنمية الإخواني، رافضين توغل سياسات الحزب في تركيا.



