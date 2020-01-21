نادين نجيم ترد على اتهامات اقتباس "النقيب سما" من "عزيزة".. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ما تردد بشأن اقتباس قصة مسلسلها الجديد "النقيب سما" من العمل التركي "عزيزة" والذي توقف عرضه بعد أقل من شهر بعد تراجع نسب المشاهدة الخاصة به، مؤكدة أن مسلسها الجديد يأتي في قالب بوليسي ودرامي مشوق.

وقالت نادين عبر حسابها الشخصي في إنستغرام: "نهاركم حلو أول شي أتمني الأيام يلي جاي تكون رواق وسلام وخير علينا كلنا إن شاء الله وإدعولنا بالتوفيق بلشنا تصوير وعم نحاول قدر المستطاع نكون إيجابيين ومتفائليين ويارب العمل يعجبكم".

وأضافت نادين: "أما بالنسبة لقصة العمل الأخبار المتداولة غير صحيحة العمل ما إله أي علاقة بمسلسل عزيزة، مسلسل 202‪0 قصة جديدة تدور حول أحداث بوليسية درامية ورومانسية مع صراعات داخلية بتوجع القلب ما بدي إحكي كثير عن دوري بترك التعليق إلكم لما ينعرض مسلسل النقيب سما".

وكان الفنان السوري قصي خولي كشف تفاصيل العمل الجديد الذي سيجمعه بالنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في موسم دراما رمضان 2020.

وقال قصي في تصريحات تلفزيونية: ”سنبدأ التصوير يوم 10 يناير/كانون الثاني المقبل، القصة رومانسية اجتماعية، وستجمع بين الأمل والقوة والحب، وسيكون هناك شخصيات جديدة، والبيئة التي سنعمل بها مختلفة تماما“.

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وعن عودة الثنائية مع نادين نجيم، قال خولي: ”أعتقد أن الثنائية ستقدم نجاحا جديدا العام المقبل. نادين ممثلة متميزة وصديقة لي، ومتأكد من أنها ستقدم دورا مختلفا عن كل شيء قدمته أو ستقدمه“.

وكان قصي خولي قد تعاون مع نادين في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل ”خمسة ونص“ الذي أثار حالة من الجدل، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وأعلن المنتج اللبناني صادق الصباح عبر تغريدة على ”تويتر“ في وقت سابق، عن الاستعداد لإعادة ثنائية نادين نجيم وقصي خولي في عمل جديد للمنافسة خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ولم يكشف الصباح عن أي تفاصيل سوى أبطال العمل ومخرجه اللبناني فيليب أسمر، الذي سبق أن أخرج مسلسل ”خمسة ونص“، من بطولة نجيم وخولي في الموسم الرمضاني المنصرم.