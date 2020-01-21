شبيه هاري ستايلز يصدم الجمهور.. عامل قهوة يشتغل بستاربكس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينَ الحين والآخر، كَثيرا ما يظهر أناس يشبهون المشاهير بشكل غير عادي، ولطالما سمعنا عنهم وشاهدناهم، كشبيهات كيم كارداشيان وجينيفر لوبيز وجوني ديب وغيرهم من المشاهير.

أما نجم السوشال ميديا في الفترة الحالية هو شبيه المغني الإنجليزي هاري ستايلز، 25 عاما، وهو شاب يعمل في أحد مقاهي ستاربكس في الولايات المتحدة في قسم تسليم القهوة للسيارات.

انطلقت شهرة هذا الشاب عندما قام حِساب تيك توك يدعى @fridasakaj بالتقاط فيديو للشاب بينما كان يمارس عمله في المقهى، حيث كانَ يلقي التحية على الزبون كالعادة، ولشدة الشبه الذي يجمع بينهما، سأله الزبون فيما إذا كان هو هاري ستايلز نفسه أم لا.

وبالفعل، فإن الشبه بين العامل وعضو فرقة "وان دايركشن" السابق كبير للغاية، فكلاهما يحملان ملامح الوجه ذاتها، بل ويمتلكان نفس تسريحة الشعر والابتسامة الساحرة.

وفي الفيديو، سأل الزبون عامل ستاربكس: "هل أنت هاري ستايلز؟ أنت تشبه هاري ستايلز. نحن نستمع لأغنيتك الآن حرفيا".

أما شبيه المغني، فقد ابتسم للزبون وشكره، ومن ثم سلمه طلبه، وقد حقق الفيديو ما يزيد على ربع مليون إعجاب وأكثر من ألفي تعليق.

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وبعد الانتشار الواسع لشبيه النجم، حاول الجمهور معرفة المزيد من التفاصيل عنه، فعلموا أن اسمه هو "شين"، ولكنهم لم يتمكنوا من جمع أي معلومات أخرى عنه.

وبينما يعمل "شين" في أحد مقاهي ستاربكس، جنى المغني الإنجليزي "هاري ستايلز" من شركته Erskine Records ما يقارب الـ 4 ملايين دولار في عام 2018، بدخل يومي يصل إلى 10 آلاف و 500 دولار.

وحتى في عامنا الحالي، فنجاحات هاري ما زالات مستمرة والنّجم يحقق أرقاما عالمية، فألبومه الثّاني Fine Line ترأس لوحة بيلبورد US Billboard 200، وكسر رقما قياسيا في شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب بيلبورد، كان ألبوم هاري ستايلز الجديد أفضل ألبوم بوب لمغن ذكر منذ عام 2015 خلال الأسبوع الأول من إطلاقه فقط، والذي كان في يوم الـ 13 من شهر ديسمبر من عام 2019.

يذكر أن هاري هو أول فنان بريطاني يظهر للمرة الأولى في المرتبة الأولى بأول ألبومين له، وقد ضاعف أرقام الأسبوع الأول من ألبومه الأول الذي حمل اسمه Harry Styles، والذي تم إصداره في مايو 2017.