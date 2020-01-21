شكرا لقرائتكم عاصي الحلاني للعربية.نت: انتفاضة لبنان محقة لكن يجب الابتعاد عن الشغب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجّه الفنان، عاصي الحلاني، في حديث مع "العربية.نت"، رسالة إلى "الثوار في لبنان"، معتبراً أن انتفاضتهم بوجه الفساد "حق مشروع لكل إنسان خاصة لجهة المطالبة بإعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة سارقي الشعب اللبناني".

وأضاف الحلاني: "هذه الانتفاضة محقّة، لكن يجب ألا تؤذي غيرنا وألا تكون الثورة ضد عامة الشعب، ويجب الابتعاد عن أعمال الشغب والتكسير".

لكنه عاد وأكد أن "صوت ووجع الناس هو صوتنا ووجعنا"، ورأى أن لبنان يمر الآن بـ"أسوأ مرحلة في تاريخه.. ما يحصل فيه لم نشهده لم منذ العام 1975".

وأكد الحلاني أنه، وبرغم "الحالة الصعبة والدقيقة والحرجة التي يمر بها لبنان"، فإنه لن ييأس "لأن الوطن دائماً أقوى ولا بد أن نتخطى هذه المرحلة".

"ذا فويس أظهر شخصيتي"

في سياق آخر، أعرب الحلاني عن سعادته بالمشاركة في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز"، معتبراً أن هذا البرنامج أظهر شخصيته الحقيقية "كشخص صريح وواضح دائماً"، في ردود فعله سواء كان سعيداً أو غاضباً.

ويطل الحلاني على المشاهدين أسبوعياً من خلال برنامج "ذا فويس كيدز" كعضو في لجنة التحكيم إلى جانب الفنانين محمد حماقي ونانسي عجرم.

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وفي حديثه مع "العربية.نت" أكد الحلاني أنه كمدرب يحاول ألا يكون قاسياً في توجيه الملاحظات للأطفال المشاركين بالبرنامج.

تعليق الحلاني على حادثة منزل نانسي

كما أكد أن علاقته جيدة مع المدربين الآخرين، واصفاً الفنان محمد حماقي بالخلوق، أما نانسي عجرم "فهي امرأة طيبة وعفوية وقريبة للقلب وتضفي جواً جميلاً على البرنامج"، حسب الحلاني.

وتطرق الحلاني إلى الحادثة التي حصلت في منزل عجرم، مكتفياً بالإعراب عن تمنيه بأن "يأخذ القضاء مجراه ليحصل كل إنسان على حقه وأن يتم ذلك بأسرع وقت".

وأضاف أنه يعرف نانسي جيداً "وهي إنسانة مسالمة ومُحِبة"، مفضلاً عدم الخوض أكثر في التحدث عما حصل في منزلها، حيث قتل زوجها شاباً دخل المنزل ليلاً للسرقة.

"الأغنية الخليجية رائدة"

في سياق آخر، أكد الحلاني أن غناءه باللهجة الخليجية وتحديداً اللهجة البدوية حقق له انتشاراً واسعاً من المشرق إلى المغرب بما في ذلك مصر وبلاد الشام وخاصةً في دول الخليج.

واعتبر أن هذا اللون الغنائي "لا يموت لأنه لون قريب من تراثنا"، مؤكداً أن لهذا اللون دائماً حصة كبيرة في ألبوماته الغنائية.

ورأى الحلاني أن "الأغنية الخليجية رائدة على الساحة الفنية". وأعرب عن إعجابه الشديد بها من حيث الكلمة واللحن والموضوعات التي تتناولها، مشيراً بشكل خاص لأغنيات الفنان محمد عبده، وعلى رأسها أغنيتا "مذهلة" و"الأماكن".