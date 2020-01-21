عبد الحفيظ الدوزي يطلق أغنيته الجديدة «خليك معايا»

أطلق الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي أجدد أغنياته الرومانسية "خليك معايا"، بطريقة الفيديو كليب، في أول أعماله لسنة 2020.

واعتمد الدوزي، في الكليب الجديد على فكرة جديدة وبسيطة بتصويره في "كابينة تليفون"، راجيا عودة حبيبته التي كانت بالمطار تنوي هجره والسفر، ليظهر الفيديو بمشهدين فقط في تجربة مختلفة عن أغلبية كليباته، وغنى فيها من كلمات أخيه عبد القادر الدوزي، وألحان الشاب كريم، وتوزيع مراد مجود، بينما أخرج الكليب المخرج السينمائي كمال باشبوغ، الذي تعاون مع الدوزي في عدة كليبات ناجحة، منها "الموجة" و"باختصار".

وأعاد الدوزي، تقديم لون موسيقى الراي، للمرة الثالثة على التوالي، بعد أغنية "خلوها تهضر"، وأغنية "لو كان جا قلبك"، التي أعاد إحيائها بعد 20 عاما من ظهورها لأول مرة، وينشغل الدوزي، حاليا في تحضير كليب جديد يتعاون خلاله للمرة الأولى مع منصة أنغامي، والمخرج اللبناني جاد شويري.

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