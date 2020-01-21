آمال ماهر تكشف عن ألبومها الجديد

أعلنت المطربة آمال ماهر عن قرب صدور ألبومها الغنائي الجديد.
ونشرت آمال فيديو عبر حسابها على تويتر، وهي تقف في الاستوديو لتسجيل إحدى أغنيات الألبوم.
وعلقت: "قريبا، ألبوم جديد، 2020".
وعادت آمال ماهر لمواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب اقترب من الشهرين، مع بدء العام الجديد، وهنأت جمهورها بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.
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