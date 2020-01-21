أحلام تختتم حفلات موسم الرياض 24 كانون الثاني

تختتم الفنانة الإماراتية أحلام، حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة الموافق 24 يناير الجاري.

ونشرت أحلام بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "موعدكم يوم الجمعة 24 يناير في الليلة الجماهيرية المنتظرة ختامها مسك".

وأحيت الفنانة أحلام، 10 يناير الجاري، حفلا غنائيا في دبي، بمشاركة المشتركين النهائيين لبرنامج اكتشاف المواهب "The voice".

يذكر أن الفنانة أحلام شاركت في الموسم الخامس من البرنامج، وضم في لجنة تحكيمه: راغب علامة، محمد حماقي، وسميرة سعيد.

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