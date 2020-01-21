حكيم يطرح "الراجل الصح" كاملًا في "عيد الحب"‎

استقر المطرب حكيم على طرح ألبومه "الراجل الصح" كاملا على "أسطوانات" شهر فبراير المقبل بمناسبة عيد الحب.

الموزع الموسيقي زيزو فاروق في تصريح خاص لـ"مصراوي" قال: "الألبوم بالكامل تم الانتهاء من كافة مراحله، ومنها الماستر النهائي، ويضم 10 أغاني، طرح الفنان حكيم منها 7أغاني، وتبقى 3 أخرى، منها أغنية بعنوان (الله يسامحك) من كلمات الشاعر أمل الطائر وألحان هاني فاروق، ومن توزيعي".

حكيم كان قد طرح عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب أغاني "الراجل الصح" و"سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، و"ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق ، و"الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، و"الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس، و"رقصوني" من كلمات أيمن طويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، و "آه بحبه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقي ىاسم منير، وميكس أحمد جودة.

وطرح الأسبوع الماضي "الموضة السنة دي"، من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، ومكساچ المهندس أحمد جودة، والماستر المهندس أمير محروس، ومنتج فني فايز عزيز.

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