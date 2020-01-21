تامر عاشور يحيي حفلا بمدينة جدة الجمعة

يستعد المطرب تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي بمدينة جدة السعودية، يوم الجمعة الموافق 24 يناير.

ونشر "عاشور" البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "مستنيكم في جدة يوم 24 يناير في سماء الغربية، في أقوى حفل إن شاء الله".

من ناحية أخرى يضع تامر عاشور اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديدة، لطرحه خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن ألبوم "أيام" هو آخر ألبومات "تامر"، والذي طرحه العام الماضي، وضم 12 أغنية، أبرزها "قولوله سماح"، "حبيبي إنت حبيبي"، "ده حكاية"، "في بالي".

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