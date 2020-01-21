لطيفة تطرح كليب "أخبروني"

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب أغنية "أخبروني" للمطربة لطيفة، اليوم 21 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "أخبروني" من كلمات نزار قباني، ألحان طلال، وتوزيع يحيى الموجي.

لطيفة انتهت من تسجيل أغاني ألبومها الجديد "في الأحلام"، ويضم الألبوم ١٤ أغنية تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أيمن بهجت قمر، ليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي.

يذكر أن "لطيفة" أحيت مؤخرًا الحفل الختامي لمؤتمر أفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديد، وشارك المطرب النيجيري "دابانج" لطيفة في إحياء الحفل الختامي للمؤتمر بأغنية "أفريقيا".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

لطيفة تؤكد أن "أقوى واحدة" سيرى النور

لطيفة تشارك خالد سليم أغنية "بحب في غرامك" في حفل "نايل دراما"