القاهرة – لايف ستايل
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب أغنية "أخبروني" للمطربة لطيفة، اليوم 21 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
أغنية "أخبروني" من كلمات نزار قباني، ألحان طلال، وتوزيع يحيى الموجي.
لطيفة انتهت من تسجيل أغاني ألبومها الجديد "في الأحلام"، ويضم الألبوم ١٤ أغنية تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أيمن بهجت قمر، ليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي.
يذكر أن "لطيفة" أحيت مؤخرًا الحفل الختامي لمؤتمر أفريقيا 2019، بالعاصمة الإدارية الجديد، وشارك المطرب النيجيري "دابانج" لطيفة في إحياء الحفل الختامي للمؤتمر بأغنية "أفريقيا".
قد يهمك ايضاً:
لطيفة تؤكد أن "أقوى واحدة" سيرى النور
لطيفة تشارك خالد سليم أغنية "بحب في غرامك" في حفل "نايل دراما"
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تطرح كليب "أخبروني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.