هايدي موسى في جلسة تصوير جديدة

نشرت المطربة هايدي موسى مجموعة من الصور، بـ"إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت هايدي في إحدى الصور حاملة قطة سوداء، وعلقت: "وأنا قاعدة مستنية كايلولي توصل بالسلامة، حمدا لله على السلامة يا دودي". وطرحت هايدي عبر قناتها في موقع "يوتيوب"، أغنية "أنا اتعودت"، إبريل الماضي، وأحيت حفلًا غنائيًا، 2 أكتوبر الماضي، بمعهد الموسيقى العربية. Advertisements قد يهمك ايضاً: هايدي موسى تنتهي من تسجيل أغنيتها الوطنية الجديدة “ضابط طبيب” هايدي موسى تعود بحفل قوي على مسرح معهد الموسيقى العربية

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