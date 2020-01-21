عمرو سلامة يكشف رأيه في فيلم "1917"

أشاد المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بفيلم "1917".

وعلق: "فيلم 1917، يحسسك إنك كصانع سينما ذرة تراب في كون واسع من المجرات، ضئيل قوي".

فيلم "1917" مرشح لنيل عدد من جوائز الأوسكار، والتي سيتم الإعلان عنها في حفل كبير يوم 9 فبراير القادم.

الفيلم بطولة دين تشارليز تشابمان، جورج مكاي، أندرو سكوت، ريتشارد مادين، كولين فيرث، ومن تأليف وإخراج سام ميندز.

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