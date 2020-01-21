كارول سماحة تروج لحفلها بمصر بصحبة ابنتها

روجت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، لحفلها القادم بمصر يوم الجمعة الموافق 24 يناير.

وظهرت "تالا" ابنة "كارول" بصحبتها في الفيديو، بينما علقت كارول: "سوف تكون حفلة أكثر من رائعة مع الجمهور المصري بحفل استثنائي يوم الجمعة ٢٤ يناير على مسرح دار الأوبرا جامعة مصر بمدينة أكتوبر، الساعة الثامنة مساء".

وتابعت: "تالا موجودة في الفيديو فقط وليس في الحفل".

وكانت كارول سماحة قد أحيت حفلا غنائيا بمشاركة مواطنها الفنان اللبناني فارس كرم، ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، بالمملكة العربية السعودية، يوم 6 يناير الماضي.

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