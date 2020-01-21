فيلم"1917" يواصل تصدر شباك التذاكر الأميركي

يواصل فيلم الحروب والدراما "1917" للمخرج سام ميندز، تصدر إيرادات شباك التذاكر الأميركي، منذ بدء عرضه بشكل محدود في 25 ديسمبر الماضي.

بلغت إيرادات الكلية 78.4 مليون دولار، جمع منها 54.6 مليون دولار بدور العرض الأميركية 23.8 مليون دولار بالسوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 90 مليون دولار تقريبًا. وفقا لموقع "بوكس أوفيس موجو".

تدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الأولى في عام 1917، حول جنديين بريطانيين شابين، يتم تكليفهما بمهمة مستحيلة تتخلص في إيصال رسالة في عمق أراضي العدو، فيجدان نفسيهما يسيران مباشرة في فخ مميت. الفيلم بطولة: ريتشارد مادن، بيندكت كامبرباتش، مارك سترونج، كولين فيرث، أندرو سكوت.

نال الفيلم، مؤخرًا، 10 ترشيحات بجوائز الأوسكار في نسختها الـ92، المقرر إعلانها في 9 فبراير المقبل. كما ترشح في 9 فئات لجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا"، ويتم توزيع جوائزها في الثاني من نفس الشهر.

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وحصد الفيلم، بداية الشهر، جائزتي جولدن جلوب في فئتي الإخراج وأفضل فيلم، نالهما المخرج سام ميندز، كما فاز بـ3 جوائز بحفل اختيار النقاد في فئات: الإخراج، المونتاج والتصوير السينمائي.

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