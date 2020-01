خواكين فينيكس يشارك في حفل جوائز ممثلي الشاشة 2020

وصل النجم المخضرم خواكين فينيكس، على السجادة الفضية لمركز "Shrine Exposition Center" بمدينة لوس أنجلوس، للمشاركة في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة "SAG" في نسخته الـ26. حيث يترشح "فينيكس" للجائزة هذا العام في فئة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم الدراما والجريمة الشهير "Joker".

وكشفت النقابة عن ترشيحات جوائزها السنوية منتصف الشهر الماضي، حيث تصدرت أفلام "Bombshell" و"The Irishman" و"Once Upon a Time in Hollywood" القائمة برصيد 4 ترشيحات لكل منهما. وترشح الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" الفائز بسعفة كان الذهبية، لجائزة أفضل طاقم عمل، ليصبح ثانِ عمل ناطق بلغة أجنبية يترشح لهذه الفئة بعد الفيلم الإيطالي "Life Is Beautiful" للممثل والمخرج روبيرتو بينيني.

وغالبًا من تمثل جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرًا حاسمًا في سباق جوائز الأوسكار، نظرًا لهيمنة أعضاء الأكاديمية على الكتلة التصويتية للنقابة والتي تضم 160 ألف عضو من مختلف أنحاء الولايات الأمريكية. وهو ما تجلى في حفل العام الماضي، حيث حسم النجمين رامي مالك وماهرشالا على، الجائزة، في كل من الحفلين بفئتي التمثيل الرئيسي والمساعد.

يتسلم النجم القدير روبرت دي نيرو، جائزة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكيين للإنجاز الإبداعي، تقديرا لمسيرته السينمائية الفريدة. ويقوم الممثل ليوناردو دي كابريو، بتسلميه الجائزة، حيث سبق أن قدما سويا فيلم "This Boy’s Life" عام 1993، و"Marvin’s Room" عام 1996.

Advertisements

وتُمنح جائزة نقابة ممثلي الشاشة للإنجاز الإبداعي سنويًا للممثلين الذين يراعون أفضل المثل العليا لمهنة التمثيل. ومنحت الجائزة هذا العام للممثل القدير آلان ألدا، ونالها من قبل ممثلين مخضرمين أبرزهم: مورجان فريمان، كارول بيرنت، كلينت إيستوود، سيدني بواتيه، إليزابيث تايلور، روبرت ريدفورد، وآخرين.

قد يهمك ايضاً:

نجوم الفن يحتفلون بالعام الجديد ٢٠٢٠ داخل مول مصر

القائمة الكاملة لحفل جوائز ممثلي الشاشة 2020