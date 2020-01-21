متابعة تسخر من نادين نجيم بسبب سعيد صالح

تعرضت الفنانة نادين نسيب نجيم لموقف محرج بسبب فيديو لها على تطبيق تيك توك وهي تقلد الفنان الكبير سعيد صالح في مدرسة المشاغبين، بعدما قامت واحدة من رواد السوشيال ميديا بالسخرية منها. وكتبت الفتاة التي تدعى نيللي: "في حدا يفهني مفكرا حالها مهضومة " دمها خفيف"؟ بعدين ليش هيك صايرة هيك".

وردت عليها نادين نسيب نجيم بلهجة قاسية قائلة: "معك حق مني مهضومة، وًمني حلوة ويلي بدك رتحتي هلىء؟!، نفّستي؟، أي عال الكل ناطر يشوف جمالك وهضامتك ما تحرمينا من جمالك يلي متل أخلاقك حلوة". وكانت نادين نسيب نجيم شاكرت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل خمسة ونص مع السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.

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