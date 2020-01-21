سام روكويل يفوز بجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأفضل ممثل في عمل تلفزيوني قصير

حصد الممثل سام روكويل، جائزة نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لأفضل ممثل بعمل تلفزيوني قصير عن دوره بمسلسل "Fosse/Verdon".

وكشفت النقابة عن ترشيحات جوائزها السنوية منتصف الشهر الماضي، حيث تصدرت أفلام "Bombshell" و"The Irishman" و"Once Upon a Time in Hollywood" القائمة برصيد 4 ترشيحات لكل منها. وترشح الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite" الفائز بسعفة كان الذهبية، لجائزة أفضل طاقم عمل، ليصبح ثانِ عمل ناطق بلغة أجنبية يترشح لهذه الفئة بعد الفيلم الإيطالي "Life Is Beautiful" للممثل والمخرج روبيرتو بينيني.

من المتوقع أن يسيطر النجم خواكين فينيكس، على جائزة أفضل ممثل رئيسي، عقب حصده جائزتي جولدن جلوب واختيار النقاد مؤخرًا، ولكن تبقى المنافسة مشتعلة بينه وبين أقرب منافسيه الممثل آدم درايفر، عن دوره في فيلم "Marriage Story".

أما في فئة أفضل ممثلة رئيسية، فتسير الأمور لصالح النجمة رينيه زيلويجر، عن دورها بفيلم "Judy"، السيرة الذاتية للمغنية والممثلة الراحلة جودي جارلاند. وتبقى النجمة تشارليز ثيرون على مقربة من "زيلويجر"، بفضل أدائها المميز في فيلم "Bombshell".

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وتمثل جوائز نقابة ممثلي الشاشة مؤشرًا حاسمًا في سباق جوائز الأوسكار، نظرًا لهيمنة أعضاء الأكاديمية على الكتلة التصويتية للنقابة والتي تضم 160 ألف عضو من مختلف أنحاء الولايات الأمريكية. وهو ما تجلى في حفل العام الماضي، حيث حسم النجمين رامي مالك وماهرشالا على، الجائزة، في كل من الحفلين بفئتي التمثيل الرئيسي والمساعد.

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